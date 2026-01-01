Soundtracks & musicals

71 playlist(s)

Epic Film Scores

Epic Film Scores
Soundtrack Hits

Soundtrack Hits
Contemporary Musical Hits

Contemporary Musical Hits
Iconic Horror Movie Scores

Iconic Horror Movie Scores
Broadway's Biggest Hits

Broadway's Biggest Hits
Songs From Animated Movies

Songs From Animated Movies
Presenting John Williams

Presenting John Williams
Tarantino Movie Hits

Tarantino Movie Hits
21st Century Disney

21st Century Disney
SCENE ON

SCENE ON
Best Scene Korean Drama OST

Best Scene Korean Drama OST
Cinematic Ambience

Cinematic Ambience
All Grown Up

All Grown Up
Presenting Hans Zimmer

Presenting Hans Zimmer
OPM Soundtrack

OPM Soundtrack
Brand New Korean OST

Brand New Korean OST
Hi-Scores

Hi-Scores
Oscar-Winning Songs

Oscar-Winning Songs
The World of James Bond

The World of James Bond
Death Rattles

Death Rattles
Halftime Performers Through The Years

Halftime Performers Through The Years
James Bond Opening Credits Songs

James Bond Opening Credits Songs

740 views

잔잔

잔잔

240 views

de todo un poco englishh

de todo un poco englishh

12K views

Musical

Musical

3.5K views

Musical bangers

Musical bangers

65K views

Mysterious

Mysterious

4.9K views

Halloween Music 🎃

Halloween Music 🎃

22K views

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

Pool Party: Summer Hype Songs! (2026 Original Soundtrack)

509 views

upbeat 80s

upbeat 80s

29K views

Disney fav.

Disney fav.

60K views

가을 드라마ot

가을 드라마ot

5.5K views

Almost Prime

Almost Prime

466 views

Kids

Kids

90K views

OPM

OPM

18K views

Tarantino Mix

Tarantino Mix

8.9K views

soundtrack

soundtrack

16K views

Cinematic

Cinematic

2.6K views

Grammys Song of the year winners

Grammys Song of the year winners

509 views

Soundtrack

Soundtrack

1.3K views

musicals

musicals

370 views

잔잔

잔잔

461 views

Pop

Pop

10K views

Movie songs

Movie songs

36K views

James Bond (007) Official Soundtrack

James Bond (007) Official Soundtrack

1.3K views

halloween playlist

halloween playlist

20K views

DND Creepy Atmosphere

DND Creepy Atmosphere

2.5K views

cartoon songs

cartoon songs

283K views

내가 좋아하는 드라마 ost

내가 좋아하는 드라마 ost

336K views

Workout Time!

Workout Time!

32K views

OPM

OPM

166 views

Emotional piano

Emotional piano

824 views

드라마

드라마

909 views

Family Movie Hits

Family Movie Hits

29K views

Tarantino tracks

Tarantino tracks

726 views

Broadway Belting

Broadway Belting

138K views

요새 듣는 노래

요새 듣는 노래

312 views

Musica de peliculas

Musica de peliculas

983 views

School music

School music

865 views

Movies Soundtrack

Movies Soundtrack

15K views

Halloween

Halloween

1.2K views

Party mix

Party mix

4.5K views

Best of Bond ... James Bond

Best of Bond ... James Bond

560 views

Broadway

Broadway

2K views

Beats

Beats

732 views

Moms Playlist

Moms Playlist

449K views

드라마

드라마

24K views

cosmic horror/lovecraftian horror

cosmic horror/lovecraftian horror

515 views

safe to play at work

safe to play at work

646 views

Soundtracks

Soundtracks

637 views

OPM Songs

OPM Songs

52K views