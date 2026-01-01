African
76 playlist(s)
Afrobeats 2010+
493 views
Throwback Naija Vibes
1.3K views
Amapiano
2.4K views
Soft Naija
1.9K views
Afrobeats with Juju & Fuji Vibes
899 views
Discover
36K views
afrobeats
225 views
Afro 2026
869 views
amapiano songs
219 views
Good hit
20K views
afrobeat $2025
2.1K views
Reggae songs
49K views
Naija 2025 Dec Mix
7.1K views
piano chill
2.9K views
La playlist du cœur ❤️
44K views
Piano
517 views
South African Oldies mama's fav
30K views
nostalgic african music
4.7K views
Throwback signature
323 views
Amapiano
392 views
shower feel good songs
530 views
Slow
847K views
Feel Good
560 views
party
1.6K views
afrobeats
178 views
Lucky Dube
47K views
80’s Nigeria
27K views
Party jams
22K views
Party Vybez
17K views
Piano SA
1.2K views
Enjoy
1.8K views
Amapiano/afrohouse
37K views
Saturday bangers
309 views
Stephen 003
1.9K views
Birthday Celebration
11K views
Naija Throwback Pops
5.7K views
Latest 2025
32K views
Old school afrobeats
13K views
Amapiano
286 views
bongo playlist 2025
19K views
Highlife
252 views
Naija oldschool
16K views
favourite
609 views
For the Love of music
165 views
Piano Groove 2026
7.9K views
Alice Vibe
12K views
afro-american vibes
657 views
Amapiano flows
1.1K views