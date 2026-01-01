R&B & soul

125 playlist(s)

Highline: Today's R&B Hits

Highline: Today's R&B Hits
Chill R&B

Chill R&B
Neo Soul Essentials

Neo Soul Essentials
I'm a Flirt

I'm a Flirt
Soothing Soul

Soothing Soul
Essential '90s R&B

Essential '90s R&B
Feel-Good R&B Vibes

Feel-Good R&B Vibes
New R&B

New R&B
R&B Party

R&B Party
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Cuffin' Season

Cuffin' Season
Feel-Good Hip Hop and R&B

Feel-Good Hip Hop and R&B
Sunshine Soul

Sunshine Soul
Groove On

Groove On
'90s R&B

'90s R&B
'90s R&B Party

'90s R&B Party
Calm Night Drive Korean Ballad/R&B

Calm Night Drive Korean Ballad/R&B
Neo-Soul Revival

Neo-Soul Revival
Biggest R&B Hits

Biggest R&B Hits
Afro R&B Wave

Afro R&B Wave
'80s R&B + Soul

'80s R&B + Soul
Incense & Tea

Incense & Tea
'00s Vibes Only

'00s Vibes Only
Never-Ending Slow Jams

Never-Ending Slow Jams
Essential '80s R&B

Essential '80s R&B
Running On R&B

Running On R&B
Brown Sugar: New Collabs

Brown Sugar: New Collabs
Motown in the '70s

Motown in the '70s
Motown Dance Party

Motown Dance Party
R&B Party-Starters

R&B Party-Starters
End of the Road: Classic R&B Breakup

End of the Road: Classic R&B Breakup
Classic Sunshine Soul

Classic Sunshine Soul
Pop R&B Jams

Pop R&B Jams
Cloudy Day R&B

Cloudy Day R&B
'00s R&B

'00s R&B
OPM R&B Soul

OPM R&B Soul
R&B love

R&B love

'00s R&B Chill

'00s R&B Chill
Brand New Korean R&B

Brand New Korean R&B
'60s R&B + Soul

'60s R&B + Soul

Late-Night Rendezvous

Late-Night Rendezvous
'10s R&B Chill

'10s R&B Chill
Sing-Along Soul

Sing-Along Soul
'80s Slow Jams

'80s Slow Jams
Boy, Bye

Boy, Bye
Mzansi Wave

Mzansi Wave
Funk & Soul Power

Funk & Soul Power
'10s R&B

'10s R&B
50 Shades of R&B

50 Shades of R&B
Sweet Soul Revival

Sweet Soul Revival

Vibes on Deck

Vibes on Deck
Today's R&B Christmas

Today's R&B Christmas
R&B Blueprints

R&B Blueprints
Endless R&B Throwbacks

Endless R&B Throwbacks
Shea Butter Groove

Shea Butter Groove
Chill Korean Hip-Hop/R&B

Chill Korean Hip-Hop/R&B
'10s Korean R&B

'10s Korean R&B
'90s Slow Jams

'90s Slow Jams
Christian R&B

Christian R&B
Soul Made in Philly

Soul Made in Philly

Dip It Low: '00s R&B Party

Dip It Low: '00s R&B Party
Essential Motown Hits

Essential Motown Hits
No Diggity: Chill '90s Rap and R&B

No Diggity: Chill '90s Rap and R&B
New & Timeless Soul Hits

New & Timeless Soul Hits
Heartbreak R&B

Heartbreak R&B
R&B Japan

R&B Japan
Kings of R&B

Kings of R&B
'10s Adult R&B

'10s Adult R&B
SAY NO MORE: Rap + R&B Hits

SAY NO MORE: Rap + R&B Hits
Cloud Nine R&B

Cloud Nine R&B
Feel Good Korean Hip-Hop/R&B

Feel Good Korean Hip-Hop/R&B
UK R&B Hits 2025

UK R&B Hits 2025
Esensi R&B

Esensi R&B
R&B Hits 2022

R&B Hits 2022
Summer Breeze Soul

Summer Breeze Soul
홈파티 R&B

홈파티 R&B

795 views

Old School funk&soul

Old School funk&soul

6.2K views

Ballads

Ballads

473 views

Bae Vibe Tracks

Bae Vibe Tracks

547 views

Piano

Piano

282 views

Throwback Jams

Throwback Jams

35K views

2026 Chill

2026 Chill

595 views

R&B Vibe Out

R&B Vibe Out

145K views

소울

소울

198 views

Romantic Playlist

Romantic Playlist

2.2K views

2000s RB HipHop

2000s RB HipHop

110K views

Good Vibes

Good Vibes

741 views

Soul

Soul

681 views

indo chill

indo chill

172 views

Slow jamz throwbackz

Slow jamz throwbackz

70K views

Hip-Hop/R&B Hits: 1996

Hip-Hop/R&B Hits: 1996

91K views

Party mix 80

Party mix 80

17K views

Oldies

Oldies

36K views

Herbst

Herbst

572 views

도시감성

도시감성

17K views

Oldies

Oldies

952 views

Workout mix

Workout mix

238K views

Old school

Old school

4.4K views

60’s Soul

60’s Soul

34K views

High Point Ride

High Point Ride

10K views

Amapiano

Amapiano

4.2K views

Laid-back

Laid-back

7.8K views

Rock Steady

Rock Steady

6.9K views

Favourite

Favourite

1K views

chocolate cosmos

chocolate cosmos

419 views

하미_네오소울

하미_네오소울

1.5K views

Peaceful

Peaceful

8.9K views

70s Motown

70s Motown

82K views

R&B

R&B

43K views

Inspirational 24-25

Inspirational 24-25

1.1K views

Sit back vibe

Sit back vibe

5.6K views

My old school mix

My old school mix

579 views

Feel good

Feel good

1.1K views

Motor City Hits

Motor City Hits

2.5K views

Just too smooth

Just too smooth

236 views

60s soul

60s soul

12K views

college days

college days

1.2K views

R&B Rules

R&B Rules

422K views

90s Rhythm & Blues

90s Rhythm & Blues

4K views

Middle

Middle

26K views

Soul you love

Soul you love

783 views

R&B

R&B

12K views

Neo Soul

Neo Soul

27K views

Smooth

Smooth

2.4K views

Aretha Franklin

Aretha Franklin

11K views